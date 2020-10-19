صدام ناري بين أوفيني وإدارة إتحاد جدة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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بدات إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي التحركات السريعة خلال الميركاتو الصيفي الجاري من أجل البحث عن بديل للمدافع البرازيلي برونو أوفيني بعد قرار تجميد اللاعب خلال الفترة القادمة تمهيداً لفسخ التعاقد بين الطرفين.


وإستهل فريق نادي إتحاد جدة مبارياته في بطولة الدوري بالخسارة من الإتفاق بهدف واحد مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز.


وصبت جماهير العميد غضبها على أوفيني بعد أن تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الاول للإتفاق بالإضافة إلى أخطائه العديدة في المباراة.

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الدوري السعودي الإتفاق أوفيني إتحاد جدة

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