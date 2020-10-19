مؤسسات عالمية تكشف مفاجآت النمو الاقتصادي في مصر.. هذا ما قالته

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements

عدد من الجهات المختلفة تحدثت خلال الساعات الأخيرة عن النمو الاقتصادي في مصر، مشيدة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تطوير الاقتصاد، وعلى رأسها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم بشكل كبير في مواجهة تداعيات فيروس كورونا على النمو الاقتصادي.

وزير المالية: رفع تقديرات معدل النمو للبلاد
في بداية الأمر، قال وزير المالية محمد معيط، أن الموازنة العامة حققت فائضا أوليا بلغ 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، على أن يرتفع إلى 2.1% خلال 2022 2023، متوقعا إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحالى بنسبة 20% مقارنة بـ 19.2% في العام المالي الماضي،

كما توقع انخفاض المصروفات العامة إلى 25.4% في العام المالي الحالي مقارنة بـ28.4% العام المالي الماضي، وقال إن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل النمو في البلاد إلى 3.5% بدلًا من 2%، رغم جائحة كورونا.

صندوق النقد: مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا بالشرق الأوسط
وبالانتقال إلى صندوق النقد الدولي أكد أن مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا إيجابيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي (2020 - 2021) بفضل الإصلاحات الأخيرة، مشيدا بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذ منذ 2016، موضحا أنه لولا الإصلاحات الأخيرة التي خفضت الدين بشكل كبير قبل أزمة جائحة كورونا، لكان الاقتصاد المصري وقت دخول الأزمة في وضع يعرضه لمزيد من المخاطر.

البنك الأوروبي: مصر ستسجل معدل نمو يصل لـ 2%
وعلى جانب آخر، أكدت توقعات البنك الأوروبي بشأن معدلات النمو خلال عام 2020، أن مصر ستسجل معدل نمو يصل لـ 2%، بينما من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لكل من طاجيكستان وتركمانستان بنسبة 1% لكل منهما، وكذا أوزباكستان وليتوانيا انكماشًا بنسبة 2% لكل منهما، على أن تسجل أذربيجان انكماشًا بنسبة 3%.

"بلومبرج": استمرار استحواذ مصر على صدارة معدلات النمو بالمنطقة
أما وكالة "بلومبرج" أكدت استمرار استحواذ مصر على صدارة معدلات نمو دول المنطقة للشهر التاسع على التوالي، وذلك لتوقعات عام 2020، ليسجل نحو 2% خلال أزمة كورونا –وفقًا لتقرير سبتمبر 2020-، بعدما كان من المتوقع وفقًا للوكالة ذاتها أن يصل لـ 5.7% قبل الأزمة -وفقًا لتقرير يناير 2020.

أخبار تهمك

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

منذ ساعة

خاص- حقيقة غياب الشناوي عن المباراة النهائية لدوري الأبطال حال التأهل

منذ ساعتين

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

أمير عزمي مجاهد يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات خالد جلال مع البنك الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 5 ساعات

ثلاثي الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 20 ساعة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

10:16 ص

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

10:14 ص

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

12:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»