بيراميدز يرتدي الزي الأسود في مواجهة حوريا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:25 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد جمال
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يرتدي فريق نادي بيراميدز اللون الأسود الكامل في مباراته أمام حوريا كوناكري الغيني في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي بيراميدز مع بطل غينيا في التاسعة بتوقيت القاهرة، من مساء الثلاثاء على استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في نصف النهائي القاري.

وانتهى الاجتماع الفني الذي جرى اليوم، بحضور مسئولي الكاف وناديي بيراميدز وحوريا، للانتهاء من تفاصيل المباراة وتحديد ملابس الفريقين في المواجهة الهامة.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير الفريق، ووليد مهدي مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة.

ويرتدي بيراميدز القميص الأسود الكامل ويرتدي الحارس الأخضر الكامل، فيما يرتدي فريق حوريا اللون الأحمر الكامل، وحارسه الكحلي الكامل.

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رياضة بيراميدز الزي الاسود اخبار الرياضة

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