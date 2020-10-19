بيراميدز يرتدي الزي الأسود في مواجهة حوريا

بيراميدز يرتدي الزي الأسود في مواجهة حوريا
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:25 م
محمد جمال
Advertisements
يرتدي فريق نادي بيراميدز اللون الأسود الكامل في مباراته أمام حوريا كوناكري الغيني في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويلتقي بيراميدز مع بطل غينيا في التاسعة بتوقيت القاهرة، من مساء الثلاثاء على استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في نصف النهائي القاري.
وانتهى الاجتماع الفني الذي جرى اليوم، بحضور مسئولي الكاف وناديي بيراميدز وحوريا، للانتهاء من تفاصيل المباراة وتحديد ملابس الفريقين في المواجهة الهامة.
ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير الفريق، ووليد مهدي مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة.
ويرتدي بيراميدز القميص الأسود الكامل ويرتدي الحارس الأخضر الكامل، فيما يرتدي فريق حوريا اللون الأحمر الكامل، وحارسه الكحلي الكامل.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا