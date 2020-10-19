ضربة موجعة لـ"وسط" ريال مدريد في الكلاسيكو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:29 م
أوديجارد
أوديجارد
الفجر الرياضي
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تعرض مارتن أوديجارد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني للإصابة بتمزق في كاحل القدم اليمنى بعدما أجرى أشعة بالرنين المغناطيسي قدمه يوم الإثنين.

 

كشف موقع "ديفنسا سنترال" عن أن الأشعة أكدت إصابة لاعب الوسط النرويجي بتمزق في كاحل القدم اليمنى، وبالتالي سيغيب لمدة شهر عن الظهور مع ريال مدريد.

 

وأعلن ريال مدريد إصابة أوديجارد بعد عودته من المشاركة رفقة منتخب بلاده في أسبوع الفيفا ليتأكد غيابه عن مواجهة برشلونة في الكلاسيكو الأول له مع ريال مدريد يوم السبت المقبل.

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