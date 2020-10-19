مبابي يعلن الحرب على مهاجم اليونايتد قبل موقعة دوري أبطال أوروبا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدى النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان زميله السابق إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل مباراة الفريقين، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.


مبابي يتحدى كافاني
وصرح مبابي عبر قناة "TF1" الفرنسية: "مواجهة كافاني لن تكون غريبة على الإطلاق، لقد بات لاعبا في فريق آخر، وأتمنى له الأفضل".


وأضاف كيليان ملابس: "نستعد لمواجهة كافاني، وسنحاول الفوز عليه".


وعن زميله السابق المهاجم الأوروجوياني علق مهاجم باريس سان جيرمان: "مواجهة بي إس جي ستكون تجربة استثنائية بالنسبة لي، لم يكن يتوقعها أحد".


وأتم الدولي الفرنسي تصريحاته: "ستكون مباراة مثيرة بأحاسيس رائعة".



الجدير بالذكر أن إدينسون كافاني إنتقل لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع النادي الباريسي في 30 يونيو الماضي.

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