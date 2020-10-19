موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020-1442 بعد استطلاع هلال ربيع الأول

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:51 م
المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف
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موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020-1442 بعد استطلاع هلال ربيع الأول

أصبح بإمكان كل مواطن في مصر معرفة موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020-1442، والتأكد من يوم الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة رسميا عقب إعلان دار الإفتاء المصرية اليوم بالتحديد بعد استطلاع هلال شهر ربيع الأول لعام 1442 هجرية بعد غروب الشمس يوم الجمعة الماضي الموافق 16 أكتوبر، والذي تحرته  اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية ، إذ ثبت عدم رؤية الهلال وبذلك كان يوم أمس السبت 17 أكتوبر هو المتمم لشهر صفر 1442 هجرية، وننشر الآن موعد يوم المولد ويوم الإجازة في هذا المقال.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020-1442
ووفقا للحسابات الفلكية، وكذلك استطلاع الهلال، سيوافق يوم الخميس 29 أكتوبر 2020 ، يوم 12 ربيع الأول 1442 هجرية، ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم .

ويحتفل المسلمون بذكرى المولد النبوي الشريف يوم 12 ربيع الأول كل عام.

وأعلن مجلس الوزراء أن  يوم الخميس 29 أكتوبر 2020 سيكون يوم أجازة رسمية بمناسبة المولد .

وتمنح الإجازة للعاملين بالحكومة وكذلك القطاع الخاص حسب اللوائح المنظمة للعمل.

احتفالات المصريين
ويعتبر شراء الحلوى المعروفة باسم «حلاوة المولد» من أهم مظاهر الاحتفال في مصر.

ويحرص كل خطيب على شراء «العروسة الحلاوة» لخطيبته كما   يهتم  الآباء بشرائها  لبناتهم وكذلك حصان المولد للصبية الصغار.

ومن أهم مراسم الاحتفالات أيضا إقامة السهرات الدينية وإنشاد القصائد في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم.

هلال شهر ربيع الأول
كما أشرنا، قالت دار الإفتاء في بيان لها، أن رؤية هلال شهر ربيع الأول لم تثبت في  يوم الجمعة 16 أكتوبر الماضي بالعين المجردة .

لذلك على هذا الأساس، أعلنت أن  بداية شهر ربيع الأول اليوم الأحد 18 أكتوبر.

وهذا يعني أن نتيجة استطلاع الهلال توافق أيضًا الحسابات الفلكية التي أكدت أن بداية شهر ربيع الأول هي يوم الأحد 18 أكتوبر 2020.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020-1442 بعد استطلاع هلال ربيع الأول

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