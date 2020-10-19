'مصر الخير' توقع بروتوكول تعاون مع 'القومي للحوكمة' لبناء قدرات المنظمات الأهلية

وقعت مؤسسة مصر الخير، بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، لدعم أنشطة وحدة مصر الخير، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وذلك لبناء قدرات المنظمات الأهلية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 بهدف تعزيز دور المنظمات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة.





وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية دور المنظمات الأهلية في المجتمعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لما تقوم به تلك المنظمات بمبادرات أهلية وشعبية طوعية لتلبية حاجات أو مطالب اجتماعية والمشاركة في عملية التنمية.





وأوضحت "السعيد" خلال التوقيع، أن المنظمات الأهلية تمثل جملة المبادرات الاجتماعية الطوعية التي تنشط في مجالات مختلفة كالخدمات الاجتماعية والمساعدات الخيرية وخدمات التعليم والصحة والثقافة إضافة إلى الاهتمام بشئون البيئة والتنمية والتدريب المهني وتنمية المجتمعات المحلية.





وأكدت السعيد علي الصلة الوثيقة في هذا البروتوكول بين أهداف مؤسسة مصر الخير والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة فيما يختص بدور المعهد في توفير التدريب اللازم علي المستوي المركزي أو المحلي كافة لدعم تنفيذ أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.





ومن جانبها صرحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بأن المعهد سيشارك في العديد من الفعاليات والأنشطة التنموية مع المؤسسة ومنها رعاية وحدة "مصر الخير لبناء قدرات المنظمات الأهلية في تنفيذ أجندة 2030"، واعتبارها الذراع الاستراتيجية له للوصول إلى المنظمات الأهلية لتحقيق أهداف المعهد من خلال هذا التعاون إضافة إلى المشاركة فى إعداد كوادر محلية من العاملين بالمنظمات الأهلية فى المجال المؤسسى والتنمية المستدامة والتى تستهدف دمج مفاهيم وتطبيقات التنمية المستدامة داخل المنظمات الأهلية.





وأضافت أن المعهد سيشارك المؤسسة كذلك في رعاية جائزة مصر الخير" لريادة العطاء الخيري والتنموي" والتى يتم إطلاقها سنويًا والمتعلقة برصد أفضل الممارسات التى تتم داخل المجتمع الأهلى فى مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030؛ إلي جانب المشاركة فى دعم المنصة الإلكترونية التعليمية لوحدة مصر الخير بالمواد التعليمية التى تستهدف بناء قدرات المنظمات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.





وأكد نبيل فؤاد مدير عام الموارد البشرية والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الأعمال بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أهمية التدريب كجزء من عناصر الاستثمار في العنصر البشري مشيرًا إلي ضرورة التأهيل علي تنفيذ أهداف ومبادئ التنمية المستدامة بكل مجالاتها ونشر ثقافة المشاركة باعتبارها جزء مهم من واجب المواطن تجاه وطنه، مضيفًا أن المعهد تم تغيير رؤيتة واتجاهاته لتصبح تخدم رؤية مصر 2030 وتعزيز مفاهيم الحوكمة والحكم الرشيد حيث أن أهداف التدريبات حاليًا تسهم في تنفيذ رؤية المعهد في خدمة رؤية الوطن.



