



موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 500 جنيه.. اعرف كافة التفاصيل





أغلقت وزارة القوى العاملة باب التسجيل لتحديث بيانات المستحقين لصرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة ، وقدرها 500 جنيه وذلك بعد ان صرف المستحقون مبلغا إجماليا قدره 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق من المتضررين من تداعيات الإجراءات التي فرضتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ويأتي صرف الدفعة الرابعة وما سيتلوها من دفعات استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم المنحة حتى نهاية العام الجاري.





صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة

وفيما يخص موعد الصرف، تتواصل الوزارة مع المستحقين من خلال رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول قبل 24 ساعة من استحقاق الصرف.





كذلك سيجرى تخصيص موعد سوف يتم الإعلان عنه لصرف مستحقات من سيتخلف من المستفيدين عن اليوم المخصص له .





يوم ومكان وآليات الصرف

من المقرر أن يتم تحديد يوم ومكان الصرف ومكتب البريد أو فرع البنك الزراعي المصري الذي سيتم الصرف منه.





يجرى ذلك لتجنب وجود تكدس من جانب المستحقين وحفاظا على سلامتهم .





كذلك قبل بداية صرف الدفعة الأولى، كانت قررت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية.





ومن هذه الاحتياطات تحديد آليات صرف آمنة كالتالي:





- تخصص 4 ألاف منفذ للبريد للصرف ، منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

- كذلك استخدام 600 مدرسة في بعض المحافظات للصرف من خلالها.

- التعامل مع فروع البنك الزراعي المصري في بعض المدن والقرى لصرف المنحة .





وبلغ عدد الذين قاموا بتسجيل أنفسهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بالموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة مليون و900 ألف استمارة.





وبحسب وزارة القوى العاملة، تم تدقيق هذه الاستمارات واستبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحقين طبقا لمعايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة في بداية الأمر.



