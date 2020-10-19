عضو بالشيوخ: اختيار المعينين لم يحكمه العواطف أو المجاملات (فيديو)

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إن الجلسة الأولى بالمجلس تعتبر أكثر هدوء ورزانة من نظيرتها بمجلس النواب، معلقا: "لمست الهدوء والالتزام من أعضاء مجلس الشيوخ".

وأشار "المقرحي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، إلى أن أي عضو أخطأ أثناء أدائه القسم كان خطئه غير مقصود، وقد يكون سببه الرهبة من الكاميرات، أو لتواجده في المكان لأول مرة، مضيفا: "المستوى العام كله كان مستوى هايل، وخاصة المعينين".

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن اختيار المعينين بمجلس الشيوخ كان اختيارا دقيقا، ولم يحكمه العواطف أو المجاملات.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، تفاصيل الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشيوخ، التي انعقدت امس الأحد:

- توافد أعضاء مجلس الشيوخ على مقر المجلس بداية من الساعة 11 صباحًا.

- بدأت الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس في تمام الساعة 12 ظهرًا.

- وفقا للقانون، والسوابق البرلمانية، ترأس الجلسة الأولى المعروفة باسم جلسة الإجراءات، أكبر الأعضاء سنًا، وهو الفريق جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن، ويعاونه فيها أصغر عضوين سنًا من بين أعضاء المجلس، هما: محمود تركى، ونهى الشريف.

- وبدأت الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ بتلاوة رئيس الجلسة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الشيوخ، وإلى جانب تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 300 عضو.

- وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ في أداء اليمين الدستورية إيذانا ببدء ممارسة كل منهم مهامه المنصوص عليها في الدستور والقانون، حيث بدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين، ثم أدى عضوا المجلس، المعاونان له في إدارة الجلسة، اليمين، ثم أدى بقية أعضاء المجلس اليمين واحدًا تلو الآخر.

- وبحسب المادة 39 من قانون مجلس الشيوخ، أدي عضو مجلس الشيوخ، قبل مباشرة عمله، أمام المجلس، اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه"، ولا يجوز لعضو المجلس أن يغير من صيغة اليمين الدستورية لا بالزيادة ولا بالنقصان.

- بعد انتهاء أعضاء المجلس من أداء اليمين الدستورية، تم انتخاب رئيس للمجلس، ووكيلين.

- وفى نهاية جلسة الإجراءات، رفعت المجلس لمدة 40 يومًا لحين إقرار اللائحة الداخلية له.

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