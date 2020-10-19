بعد قراره في عدم استمراره كنقيب للممثلين.. أحمد عزمي يُعلن عن دعمه لـ أشرف زكي ويحكي أحد المواقف التي وقف فيها بجانبه









وتابع أحمد عزمي قائلاً: "كان الدكتور أشرف وقتها يشغل منصب سكرتير عام النقابة، اتصلت به واخبرته بما حدث، وعند إنتهاء العرض فوجئت بالمنتج قد اتصل بي عشر مرات، رديت عليه وإذا به يعتذر بشده عن ما بدر منه، وعندما طلبت دكتور أشرف لأشكره أجابني علي الفور قائلاً: "يا عزمي احنا ماعندناش ممثل يتهان سواء كان كبير أو صغير".





وأضاف أحمد عزمي: "طبعًا عيطت تاني بس المرة دي لأني فخور بهذا الرجل وعندما ترشح لمنصب النقيب فوجئت إن ماحدث معي قد حدث في صور أخرى مع زملاء آخرين، قررنا جميعا علي الرغم من أننا كنا لازلنا طلبه (ليس لنا صوت) أن نبيت معا ليلة الانتخابات ونذهب جميعا لمساندة هذا الرجل، لم يكن يحتاج لوقفتنا بل كنا نحن من نحتاج إليه، وظل أشرف زكي يدافع عن الصغير في النقابة ويجيبله حقه ويسنده طول حياته لا يتأخر في تلبية نداء أي عضو أو طالب في المعهد، هذا هو أشرف زكي، وأكيد كل واحد مننا له موقف مشابه، ادعم أشرف زكي".

وجه الفنان أحمد عزمي، رسالة للفنان أشرف زكي يُعلن فيها عن دعمه له، وذلك بعد قراره في عدم استمراره في منصبه كنقيب للممثلين، ويتذكر أحد المواقف التي وقف فيها بجانبه وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".كتب أحمد عزمي، منشورًا قال فيه: "الدكتور أشرف زكي كنت في سنه أولى بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكنت باعمل دور في مسلسل تاريخي وتزامن التصوير مع بداية عرض مسرحي، وعلي الرغم من إني بلغت الانتاج والإخراج في المسلسل الذي كان يصور في دهشور بموعد المسرح الإ انهم كانوا يتركوني حتي اللحظة الاخيره قبل موعد العرض حتي جاء يوم واخبروني أنني لن استطيع الذهاب اليوم للمسرح، لأن فيه مشاهد ليل، الأمر الذي يعتبر كارثة، ولما حان وقت المسرح طلبت منهم توصيلي لأول الطريق رفضوا وقالولي كلها ساعة وهتخلص، طبعًا ساعه معناه العرض باظ فهرولت لأول الطريق ووقفت أول عربية قابلتني وجري عالمسرح، وأنا عالباب اتصل بي المنتج وهو في قمة الغضب وانهال بالسباب والتهديد ومسح بيا الارض دخلت المسرح وأنا ابكي بشده عندما عرف زملائي السبب قالولي كلم أشرف زكي".