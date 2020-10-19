كواليس توبيخ زيدان لكريم بنزيما

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:43 م
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي
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انقلب زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على نجمه كريم بنزيما بعد الخسارة أمام قادش بهدف نظيف في الأسبوع السادس من الدوري الإسباني.

 

وذكرت صحيفة " ABC " الإسبانية: "زيدان أخبر اللاعبين أنهم لا يمكنهم اللعب بهذه الأسلوب دون أي كثافة وأن مستقبلهم في خطر".

 

وتابعت: "زيدان كان منزعجاً من مارسيلو وإيسكو وناتشو وفاسكيز وفينيسيوس وبنزيما الذي كان توبيخًا خاصًا حيث عملوا معه منذ أسبوعين وكان يثق بهم، بينما انتقد كاسيميرو افتقار الفريق لردة الفعل خلال الشوط الأول".

 

وأشارت إلى أن سيرجيو راموس ألقى خطابًا ثانيًا وقام بتوبيخ اللاعبين، وطلب من قادة غرفة الملابس الآخرين واللاعبين إلى الاتحاد والتضحية في وقت صعب.

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