ابنة اصالة تتسبب في هجوم حاد على رضوى الشربيني.. ماذا فعلت؟





وتسببت هذه الصورة في التكهنات الخاطئة من بعض متابعيها، حيث بدأت فئة منهم في الهجوم على رضوى في تعليقاتهم، والتي تدور حول علاقة رضوى بفسخ خطوبة شام مؤخراً، وأنها هي السبب في ذلك، مطالبين شام بالإبتعاد عنها، وإلا فلن تتزوج مطلقاً.







وكانت شام قد إحتفلت بخطوبتها في حفل إقتصر على العائلة والأصدقاء فقط، إلا أن الخطوبة لم يكتب لها الإستمرار، وتم فسخها بعد وقت قصير.

تسببت ​شام الذهبي​، إبنة الفنانة السورية ​أصالة​، في هجوم عنيف على الإعلامية المصرية ​رضوى الشربيني​، وذلك بعدما نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة برفقتها.وعلّقت شام على صورتهما وقالت: "قوتي ودعمي وعمودي الفقري أحبك بلا نهاية سوبر رضوى"، لتردّ عليها رضوى بالقول: "انت روح قلبي من جوه وبموت فيكي يا احلى حاجه في الدنيا بحبك".