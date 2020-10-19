بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي بشرى سارة وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقان بنادي الزمالك لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


ولن تمنع إصابة سفيان رحيمي وعمر العرجون من المشاركة في لقاء السبت الذي يقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي بعد نهاية لقاء الذهاب بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-0.


وغادر العرجون المباراة من شوطها الثاني بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الفخذ فيما أجرى رحيمي جراحة في الأنف اليوم نتيجة لإصطدامه مع محمود الونش لكنه سيكون جاهزاً للقاء الإياب.

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