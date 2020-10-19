شنق نفسه.. انتحار شاب لمروره بضائقة مالية في القناطر الخيرية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
شهدت قرية أبو الغيط، دائرة مركز القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، واقعة انتحار شاب في العشرين من عمره، حيث شنق نفسه لمروره بضائقه مالية.

انتقلت أجهزة الأمن، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولى المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية التحقفيق، فأمر بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

تلقى العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في العشرينات من عمره، معلقا في سقف حجرة منزله، ولقي مصرعه في الحال.

جرى إخطار اللواء فخر العربي مدير الأمن، فانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز، وبمناظرة الجثه تبين أنها لشاب في العشرينات من عمره، ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها، ووجود حبل غسيل ملفوفا حول رقبته.

وبسؤال أسرته أقروا بأنه كان يمر بأزمة مالية في الفترة الأخيرة وفوجئوا صباح اليوم بانتحاره شنقا، وجرى تحرير محضرا بالواقعة، ونقل الجثة إلى مسشتفى القناطر، وتولت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ 41 دقيقة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ ساعة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ يوم

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعتين

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تعليقات ورد فعل المغاربة على هزيمة الرجاء أمام الزمالك (فيديو)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

خاص- حقيقة غياب الشناوي عن المباراة النهائية لدوري الأبطال حال التأهل

منذ أقل من ساعة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ يوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:16 ص

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

12:21 م

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

01:27 م

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

10:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»