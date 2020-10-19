شنق نفسه.. انتحار شاب لمروره بضائقة مالية في القناطر الخيرية

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شهدت قرية أبو الغيط، دائرة مركز القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، واقعة انتحار شاب في العشرين من عمره، حيث شنق نفسه لمروره بضائقه مالية.



انتقلت أجهزة الأمن، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولى المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية التحقفيق، فأمر بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.



تلقى العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في العشرينات من عمره، معلقا في سقف حجرة منزله، ولقي مصرعه في الحال.



جرى إخطار اللواء فخر العربي مدير الأمن، فانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز، وبمناظرة الجثه تبين أنها لشاب في العشرينات من عمره، ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها، ووجود حبل غسيل ملفوفا حول رقبته.



وبسؤال أسرته أقروا بأنه كان يمر بأزمة مالية في الفترة الأخيرة وفوجئوا صباح اليوم بانتحاره شنقا، وجرى تحرير محضرا بالواقعة، ونقل الجثة إلى مسشتفى القناطر، وتولت النيابة التحقيق.