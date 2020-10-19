خاص- حقيقة غياب الشناوي عن المباراة النهائية لدوري الأبطال حال التأهل

حسم مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، عن المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في حالة التأهل.









وترددت أنباء اليوم، عن تهديد الشناوي بالغياب عن المباراة النهائية، في حال الحصول على إنذار خلال مباراة الوداد البيضاوي المغربي، في إياب نصف النهائي.









ونفى المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، ما يتردد حول تهديد الحارس الدولي بالغياب، وأنه لا يمتلك إنذارين كما يتم إشاعته.









وأضاف: "اللاعب لديه إنذار واحد فقط، وبالتالي هو متواجد معنا حتى نهاية مشوار الفريق بالبطولة، والجميع يُركز في الوقت الحالي للعبور إلى المباراة النهائية".









وكان النادي الأهلي، حقق فوزًا على الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.









ومن المقرر أن يستضيف النادي الأهلي نظيره المغربي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، في مباراة الإياب حيث يحتاج المارد الأحمر، للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف، من أجل العبور للمباراة النهائية.