وزير الإنتاج الحربي يلتقى السفير الإسباني في القاهرة لدفع العلاقات

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
Advertisements
استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، رامون جيل كاساريس سفير دولة إسبانيا بالقاهرة والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

ناقش الوزير " مرسي" خلال اللقاء آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الإسبانية في مجالات التصنيع المختلفة وكذلك تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال تصنيع (الصوب الزراعية ومحطات تحلية المياه وتصنيع مواسير PVC).

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي علي ضرورة دفع عجلة التعاون لمزيد من الشراكات في المجالات كافة، لافتا إلي أنه قد تم بحث التعاون في مجالات التصنيع المشترك لمعدات الميكنة الزراعية ذاتية الحركة، مؤكدا على أن استراتيجية العمل بالوزارة تقوم علي تطويع كافة الإمكانيات من أجل نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.

وصرح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر بأنه قد تم مناقشة آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الاسبانية في مجالات التصنيع المختلفة العسكرية والمدنية لافتًا إلي أن الجانبان قد اتفقا علي دفع عجلة التعاون خلال الفترة المقبلة وحث الشركات الاسبانية علي مزيد من التعاون مع شركات الإنتاج الحربي والاستثمار بمصر خاصة في ظل العلاقات القوية التي تجمع البلدين.

من جانبه اشاد السيد رامون جيل كاساريس سفير دولة إسبانيا بالقاهرة بجهود الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية لزيادة أنشطتها في مصر وذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقوانين التجارة والصناعة التي تسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، كما أثنى " كاساريس" على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربى المصرية، وأكد على بحث التعاون مع شركة" Tubacex " الإسبانية في مجال تصنيع نظم الأنابيب لمحطة الضبعة النووية.

كما أشاد بالاستقرار الذي تشهده مصر حاليًا نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية مؤكدًا على أن مصر من الأسواق التي ترغب الشركات الإسبانية الاستثمار فيها وأن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورًا إيجابيًا ورغبة في إقامة شراكات صناعية خاصةً في مجاليّ الطاقة المتجددة والاستشارات الهندسية وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإسبانية.

أخبار تهمك

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ يوم

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة و نصف

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تعليقات ورد فعل المغاربة على هزيمة الرجاء أمام الزمالك (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ أقل من ساعتين

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ يوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ يوم

خاص- حقيقة غياب الشناوي عن المباراة النهائية لدوري الأبطال حال التأهل

منذ نصف ساعة

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:16 ص

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

12:21 م

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

01:27 م

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

11:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»