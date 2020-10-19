وزير الإنتاج الحربي يلتقى السفير الإسباني في القاهرة لدفع العلاقات

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، رامون جيل كاساريس سفير دولة إسبانيا بالقاهرة والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.





ناقش الوزير " مرسي" خلال اللقاء آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الإسبانية في مجالات التصنيع المختلفة وكذلك تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال تصنيع (الصوب الزراعية ومحطات تحلية المياه وتصنيع مواسير PVC).





وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي علي ضرورة دفع عجلة التعاون لمزيد من الشراكات في المجالات كافة، لافتا إلي أنه قد تم بحث التعاون في مجالات التصنيع المشترك لمعدات الميكنة الزراعية ذاتية الحركة، مؤكدا على أن استراتيجية العمل بالوزارة تقوم علي تطويع كافة الإمكانيات من أجل نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.





وصرح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر بأنه قد تم مناقشة آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الاسبانية في مجالات التصنيع المختلفة العسكرية والمدنية لافتًا إلي أن الجانبان قد اتفقا علي دفع عجلة التعاون خلال الفترة المقبلة وحث الشركات الاسبانية علي مزيد من التعاون مع شركات الإنتاج الحربي والاستثمار بمصر خاصة في ظل العلاقات القوية التي تجمع البلدين.





من جانبه اشاد السيد رامون جيل كاساريس سفير دولة إسبانيا بالقاهرة بجهود الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية لزيادة أنشطتها في مصر وذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقوانين التجارة والصناعة التي تسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، كما أثنى " كاساريس" على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربى المصرية، وأكد على بحث التعاون مع شركة" Tubacex " الإسبانية في مجال تصنيع نظم الأنابيب لمحطة الضبعة النووية.



