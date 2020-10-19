ضبط 23 لفافة بانجو بقيمة 190 ألف جنيه

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذان من دائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 18 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 60 كيلو جرام – فرد خرطوش - عدة طلقات - مبلغ مالى - هاتف محمول، بحوزة عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة منية النصر، حال تواجده بالقرب من محل إقامته بدائرة المركز. 

كما تم ضبط 5 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض، بحوزة عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر، حال تواجده بالقرب من محل إقامته بدائرة المركز.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وقد قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو 190 ألف جنيه. 

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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