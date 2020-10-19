طلاب حاسبات عين شمس يواصلون حصد مراكز متقدمة في مسابقات البرمجيات

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:15 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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حصد مجموعة من طلاب كلية الحاسبات على المراكز الأولى في  مسابقة Coded Summer Programming Competition التي أقامتها شركة ITWorx، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورنجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

حيث حصد،الطالب بشنونه جمال عبدالملك بالفرقة الرابعة بقسم هندسة البرمجيات، المركز الأول في المسابقة، كما حصل فريق  zero-based علي مركز من أفضل 3 مراكز، وضم الفريق كل من الطلاب ( مونيكا عادل، يوسف رأفت، ميشيلين مدحت).

وتهدف  المسابقة إلى  تنفيذ موقع إلكتروني لإدارة شئون الموظفين بالشركات وتحديث بياناتهم بإستخدام Node JS، React JS and My SQL DB

هذا وقد أقيمت المسابقة على مدار شهر كامل وشارك فيها  ١٨ من طلاب الجامعات المختلفة.

وأوضحت الدكتور نجوى بدر أن ما يحققه الطلاب من مراكز متقدمة في مختلف مسابقات البرمجيات محليًا وعربيًا ودوليًا، يعكس جودة التعليم ومخرجاته، ويعطي الطلاب فرص أكبر للتميز في سوق العمل عقب تخرجهم،  من خلال قدرتهم على اكتساب خبرات في سن مبكرة.

وأشارت إلي أن الكلية تحرص دائمًا على تشجيع الطلاب المتميزين من خلال تقديم الدعم المعنوي وتوفير الإمكانيات المطلوبة، فضلًا عن تقديم جوائز عينية ومادية  تحفزهم على مزيد من الإنجاز. 

وأضافت أن الفترة الحالية شهدت نقلة نوعية في شكل ومعطيات ومخرجات التعلم، وأن الأجيال القادمة ستتمكن من مواكبة تطورات العصر بشكل أفضل ؛نظرًا لما تشهده مختلف قطاعات الدولة من تطوير على كافة المستويات. 
طلاب حاسبات عين شمس يواصلون حصد مراكز متقدمة في مسابقات البرمجيات
طلاب حاسبات عين شمس يواصلون حصد مراكز متقدمة في مسابقات البرمجيات
طلاب حاسبات عين شمس يواصلون حصد مراكز متقدمة في مسابقات البرمجيات
طلاب حاسبات عين شمس يواصلون حصد مراكز متقدمة في مسابقات البرمجيات

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