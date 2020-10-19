سارة فرح تتحدى القيود وتشعل حفل ضخم بهامبورغ

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أحيت الفنانة السورية ​سارة فرح،​ حفلاً غنائياً بمدينة ​هامبورغ​ في ​ألمانيا​، وذلك وسط عدد جماهيري ضخم.



وقد حُدد عدد المشاركين بـالحفل بعدد 400 شخصاً فقط، نظراً للأوضاع الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا، وقد بيعت كافة التذاكر بعد أيام قليلة من الإعلان عن الحفل.



وقدمت سارة فرح مجموعة من الأغاني والمواويل العربية، إذ أطربت الجمهور بأغاني عدد من الفنانيين، ومنهم ​أم كلثوم​، صباح و​فايزة أحمد​، إلى جانب أغانيها الخاصة.





يُذكر أن آخر عمل طرحته سارة فرح، كان فيديو كليب أغنيتها "يا خسارة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات مصطفى زمزم، ألحان وتوزيع ناصر الأسعد.