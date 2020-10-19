تركي آل الشيخ يتعاون مع ماجد المهندس ونواف عبدالله في أغنية "ودعت روحي"



ونشر تركي، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، فيديو للأغنية وكتب عليه: "عمل جديد يجمعني بماجد ونواف".



وتقول كلمات الأغنية: ودعت روحي من قبل.. ما اوادعك اشوفها تطلع.. ولو ماودها وليلة فراقك.. والعيون تطالعك حسيت.. كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي.. قلبّت مواجعك طاحت غصب.. ولا قدرت اردها واصابعي.. عيت تفك اصابعك في اللحظه اللي.. صرت ماني قدها كنك تناديني.. وماني سامعك وكني مع الدنيا.. وصلت لحدها ياليتني ظلك.. معك.. واتابعك وذكرى فراقك.. مثل حلم اعدها عصيت انا احساسي.. عشان اطاوعك خذ باقي طيوفك.. وعني صدها لايشغلك دمعي.. وعيش بواقعك وخطوة غيابك.. اوعدك بمدها".









عمل جديد يجمعني بماجد ونواف🙏🏻❤️🎼 pic.twitter.com/kYkY5bLTIT — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 19, 2020

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن عمل فني جديد يجمعه بالنجم ماجد المهندس، والملحن نواف عبدالله.