استمرار حبس 15 شخصا في مشاجرة دامية بينهم بمايو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح 15 مايو تجديد حبس 15 شخصا طرفي مشاجرة بالحجارة وزجاجات المياه الغازية، وقعت بين عمال سوبر ماركت ومطعم فلافل بسبب خلافات الجيرة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.


وتلقي مأمور قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الاهالي مفاده وقوع مشاجرة بين عمال سوبر ماركت ومطعم، بمنطقة 120 فدانا، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد إسلام الدكروري، معاون مباحث القسم، وتم ضبط 15 شخص طرفي المشاجرة.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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