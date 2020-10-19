استمرار حبس 15 شخصا في مشاجرة دامية بينهم بمايو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح 15 مايو تجديد حبس 15 شخصا طرفي مشاجرة بالحجارة وزجاجات المياه الغازية، وقعت بين عمال سوبر ماركت ومطعم فلافل بسبب خلافات الجيرة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.









وتلقي مأمور قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الاهالي مفاده وقوع مشاجرة بين عمال سوبر ماركت ومطعم، بمنطقة 120 فدانا، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد إسلام الدكروري، معاون مباحث القسم، وتم ضبط 15 شخص طرفي المشاجرة.







