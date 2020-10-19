ضبط سيدة وآخر لإدارتهما كيانيين تعليميين بالقاهرة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام إحدى السيدات بدون عمل، مقيمة بمحافظة الجيزة بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وإتخاذها منه وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية والشهادات العليا (ماجستير – دبلومات) وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بمرتبات مجزية بالداخل والخارج.

وقامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكنت جراء ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات، وتحصلت منهم على مبالغ مالية نظير ذلك تراوحت ما بين 1000 إلى 5000 جنيه عن الدورة التدريبية من كل دارس.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليه، وأمكن ضبط المتهمة، وعثر على (كمية من الشهادات الدراسية تفيد حصول أصحابها على دبلومات دراسية مزورة بالكامل – كمية من شهادات الخبرة بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من الكتب الدراسية – كمية من كارنيهات منسوب للأكاديمية) وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

كما أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة لعامة لمباحث الأموال العامة قيام حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة القاهرة بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الإحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبى الحصول على الشهادات الجامعية والشهادات العليا.

وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية دولية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية والأجنبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكن جراء ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك تراوحت ما بين 1000 إلى 4000 جنيه من كل دارس.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليه، وأمكن ضبط المتهم، وعثر على (كمية من الشهادات الدراسية تفيد حصول أصحابها على دبلومات دراسية مزورة بالكامل – 3 كلاشيهات – كمية من إيصالات إستلام نقدية لمبالغ مالية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير الشهادات الدراسية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


ضبط سيدة وآخر لإدارتهما كيانيين تعليميين بالقاهرة
ضبط سيدة وآخر لإدارتهما كيانيين تعليميين بالقاهرة
ضبط سيدة وآخر لإدارتهما كيانيين تعليميين بالقاهرة
ضبط سيدة وآخر لإدارتهما كيانيين تعليميين بالقاهرة

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