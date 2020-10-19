ليفربول يطالب بالتحقيق في قرارت "الفار"

طالبت إدارة فريق ليفربول الإنجليزي، التحقيق في قرارات حكم الفيديو خلال مباراة الأمس ضد إيفرتون، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.









وانتهى ديربي الميرسيسايد بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، وذلك بملعب جوديسون بارك.









وشهدت المباراة حالات تحكيميو مثيرة للجدل، أبرزها التدخل العنيف من الحارس جوردان بيكفور على ركبة فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، مما أدى لإصابة خطيرة في الركبة.









كما تم إلغاء هدفاً صحيحاً لجوردان هيندرسون، من تمريرة لساديو ماني، بحجة وجود ماني في موقف تسلل.









وطلب ليفربول من الإتحاد الإنجليزي، ضرورة التحقيق في قرارات الفار، وتوضيح التفسير حول لقطة هدف هيندرسون.









كما طالبوا بتوقيع عقوبة على الحارس جوردان بيكفورد، الذي تدخل بعنف على قدم فان دايك.



