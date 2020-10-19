مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Anesthesia عن ارتفاع معدل الوفاة بفيروس كورونا لدي المرضي الذين يعانون من مرض الكلى المزمن (CKD) أو أولئك الذين يتعرضون لإصابة جديدة (حادة) في الكلى نتيجة لتطور كوفيد-19.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن مرض الكلي المزمن:

مرض الكلي المزمن:

يعتبر مرض الكلي المزمن هو الفقدان التدريجي لوظيفة الكلي اي يعني ترشح الكلي النفايات والسوائل الزائدة من الدم، والتي تفرَز بعد ذلك في البول.

أعراض مرض الكلي المزمن:

تختلف اعراض مرضي الكلي المزمن من شخص الي آخر، وتشمل الاعراض الغثيان، والقيء، وفقدان الشهية، وإرهاق وضعف، وجود مشكلات بالنوم، مع وجود تغيرات في كمية البول.

كما تشمل أعراض مرض الكلي المزمن انخفاض الحدّة العقلية، وانتفاض العضلات وتشنجها، وتورم القدم والكاحلين، والحكة المتواصلة، وحدوث ألم في الصدر، في حالة تراكم السوائل حول بطانة القلب.

وتتضمن ايضا الأعراض الشعور بقصر النفس، في حالة تراكم السوائل في الرئتين، وارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم) الذي يصعب السيطرة عليه. 

أسباب حدوث مرض الكلي المزمن:

ويحدث الفشل الكلوي المزمن عندما يضعف مرض أو حالة طبية ما وظائف الكلي، مما تساهم في تفاقم تلف الكلي، وهناك أمراض تؤدي الي مرض الكلي المزمن وهي الإصابة بداء السكري من النوع الأول أو الثاني وارتفاع ضغط الدم والتهاب كبيبات الكلي

ويحدث ايضا نتيجه الإصابة بالتهاب الكلية الخلالي، وداء الكلية متعددة الكيسات، وانسداد مطوَّل في المسالك البولية، والجزر المثاني الحالِبِي، والتهاب الكلي المتكرر ويعرف أيضًا التهاب الحويضة والكلية

مضاعفات مرض الكلي المزمن:

وقد تحدث بعض المضاعفات لدي مرضي الكلي المزمن، ومنها احتباس السوائل، مما قد يؤدي إلى تورم في الذراعين والساقين، وارتفاع ضغط الدم، أو السوائل في الرئتين (وذمة رئوية)

كما يمكن أن يحدث ارتفاع مفاجئ في مستويات البوتاسيوم في الدم، أو أمراض القلب والأوعية الدموية (القلبية الوعائية)، أو ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بكسور العظام، أو حدوث الأنيميا (فقر الدم)

وهناك بعض الأضرار التي تلحق بالجهاز العصبي المركزي، والتي يمكن أن تسبب صعوبة في التركيز، أو التغيرات الشخصية أو النوبات، كما تكمن خطورة مرض الكلي مزمن في انخفاض استجابة مناعة الجسم.

قد تصل مضاعفات مرض الكلي المزمن الي حدوث ضرر لا يمكن علاجه للكلية، ويتطلب في نهاية المطاف إما غسيل الكلى أو زرع الكلى للبقاء على قيد الحياة.

طرق الوقاية من مرض الكلي المزمن 

نصح الأطباء بضرورة اتبع التعليمات الخاصة بالأدوية، مع الحافظ على وزن صحي، كما حذر الأطباء بضرورة الابتعاد عن التدخين والمشروبات الكحولية، التي تزيد من عامل خطورة الإصابة بمرض الكلي المزمن.

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