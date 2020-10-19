تحرير 4109 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (4109) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1625) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (174) مخالفة السير بدون تراخيص.



