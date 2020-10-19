ميسي يزين قائمة المرشحين لأفضل جناح أيمن في تشكيلة الأحلام

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الإثنين قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل جناح أيمن في تشكيلة الأحلام الخاصة بالسبعين عاماً الأخيرة.









وكانت المجلة قد أعلنت عن وجود جائزة إستثنائية يتم تقديمها العام الجاري بعنوان الكرة الذهبية لفريق الأحلام للتشكيل المثالي في كرة القدم خلال الفترة من 1950 حتى 2020.









وتُعلن النتائج في شهر ديسمبر من العام الجاري 2020 بعد الإنتهاء من تصويت 170 صحفي حول العالم لإختيار التشكيل المثالي وجاءت قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل جناح أيمن على النحو التالي :-









النجم الإنجليزي ديفيد بيكام ومواطنيه كيفن كيجان وستانلي ماثيوس، والأيرلندي الشمالي جورج بيست والكاميروني صامويل إيتو والبرتغالي لويس فيجو والبرازيلي جارينشا ومواطنه جايرزينو، والنجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والهولندي آريين روبن.



