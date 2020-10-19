يبدأ غدا.. كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب للدبلومات

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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سيكون طلاب الدبلومات على موعد مع مرحلة جديدة من مراحل الالتحاق بالجامعات خلال الساعات المقبلة، ألا وهي تقليل الاغتراب وذلك من أجل محاولات تحويلهم إلى الكليات المناسبة لهم حال عدم توافقهم مع الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم فيه خلال فترة التنسيق.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب لتنسيق الدبلومات الفنية اعتبارا من غدا الثلاثاء يوم الخميس المقبل.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات على مرحلة تقليل الاغتراب قبيل انطلاقها لطلاب الدبلومات الفنية:

- التحويل بين الكليات الجامعيةعن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

- يشترط التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

- التحويل يكون عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط، لا توجد تحويلات ورقية، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- يجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات، وتكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب.

وفي 7 أكتوبر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية، بعد أن أدى قرابة 235 ألف طالب وطالبة امتحانات الدور الثانى في الفترة من 19 سبتمبر الماضى وانتهت 29 من نفس الشهر.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن امتحانات الدبلومات الفنية سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ وسط إجراءات وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا التاجي "المستجد" الذي ظهر في عدة محافظات مختلفة في بداية العام الجاري.

وتحددت الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالي الأعداد المقررقبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية"نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية"، ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات.

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