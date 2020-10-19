بـ6 آلاف دولار.. ضبط شخصين لاحتيالهما على راغبي السفر بالدقهلية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين لنصبهما واحتيالهما على المواطنين راغبى السفر للخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية"، حاصل على ليسانس، مقيمان بمحافظة الدقهلية، بتأسيس وإدارة مركز للدراسة بالخارج بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى تهريب الشباب راغبى السفر للدول الأجنبية بزعم إستكمال دراستهم بالخارج بأحد الجامعات الأجنبية، ومن ثم الهرب إلى الدول الأجنبية مقابل حصولهما على مبالغ مالية تراوحت مابين (3300 إلى 6600 دولار أمريكى). 


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مقر المركز المشار إليه، وأمكن ضبط المتهمان وعثر علي (7) جوازات سفر لأسماء أشخاص مختلفة، (9) عقد إتفاق بين المركز المشار إليه وأشخاص مختلفين، (5) صور حوالات منسوبة لإحدى شركات تحويل الأموال بإجمالى (6730 دولار – 8380 جنيه)،(10) بيانات نجاح بالدرجات لشهادات إتمام الدراسة الثانوية بأسماء أشخاص مختل، (2) لوحة إعلانية بإسم المركز للدراسة بالخارج، مجموعة كبيرة من كروت الدعاية، دفتر به أسماء الطلبة والمبالغ المحصلة منهم، (2) هاتف محمول، بفحصهما تبين أنهما يحويان المحادثات بين ضحاياه وراغبى السفر للدراسة بالخارج، جهاز كمبيوتر ولاب توب، بفحصهما تبين أنهمامُحملين بكشوف أسماء مكاتب الدراسة بالخارج.


وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع آخر خارج البلاد.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم إرتكاب وقائع النصب والإحتيال على المواطنين.

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