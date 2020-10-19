استقبال 20792 مواطنا من المسافرين للخارج بالمعمل المشترك بالغردقة لإجراء تحليل كورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال حوالي 20792 مواطن من المسافرين للخارج بالمعمل المشترك بالغردقة في محافظة البحر الأحمر لإجراء تحليل PCR لفيروس كورونا.



واضافت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم إجراء التحاليل لعدد 14599من الأجانب القادمين للسياحة بمطاري الغردقة الدولي ومطار مرسى علم وذلك منذ يوم 30 يوليو الماضي وحتى الآن.


وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98247 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 105424 حالة من ضمنهم 98247 حالة تم شفاؤها، و6120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ
استقبال 20792 مواطنا من المسافرين للخارج بالمعمل المشترك بالغردقة لإجراء تحليل كورونا
استقبال 20792 مواطنا من المسافرين للخارج بالمعمل المشترك بالغردقة لإجراء تحليل كورونا
استقبال 20792 مواطنا من المسافرين للخارج بالمعمل المشترك بالغردقة لإجراء تحليل كورونا
استقبال 20792 مواطنا من المسافرين للخارج بالمعمل المشترك بالغردقة لإجراء تحليل كورونا
استقبال 20792 مواطنا من المسافرين للخارج بالمعمل المشترك بالغردقة لإجراء تحليل كورونا
استقبال 20792 مواطنا من المسافرين للخارج بالمعمل المشترك بالغردقة لإجراء تحليل كورونا
استقبال 20792 مواطنا من المسافرين للخارج بالمعمل المشترك بالغردقة لإجراء تحليل كورونا
استقبال 20792 مواطنا من المسافرين للخارج بالمعمل المشترك بالغردقة لإجراء تحليل كورونا
استقبال 20792 مواطنا من المسافرين للخارج بالمعمل المشترك بالغردقة لإجراء تحليل كورونا
استقبال 20792 مواطنا من المسافرين للخارج بالمعمل المشترك بالغردقة لإجراء تحليل كورونا
استقبال 20792 مواطنا من المسافرين للخارج بالمعمل المشترك بالغردقة لإجراء تحليل كورونا
استقبال 20792 مواطنا من المسافرين للخارج بالمعمل المشترك بالغردقة لإجراء تحليل كورونا
استقبال 20792 مواطنا من المسافرين للخارج بالمعمل المشترك بالغردقة لإجراء تحليل كورونا
استقبال 20792 مواطنا من المسافرين للخارج بالمعمل المشترك بالغردقة لإجراء تحليل كورونا
استقبال 20792 مواطنا من المسافرين للخارج بالمعمل المشترك بالغردقة لإجراء تحليل كورونا
استقبال 20792 مواطنا من المسافرين للخارج بالمعمل المشترك بالغردقة لإجراء تحليل كورونا

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