موعد مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:00 م
الاهلي والوداد
الاهلي والوداد
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره نادي الوداد المغربي، مساء الجمعة المقبلة، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي أمام الوداد، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا في ذهاب البطولة أمام الوداد، بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما كل من محمد مجدي أفشة وعلي معلول.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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رياضة دوري أبطال افريقيا الوداد الاهلي اخبار الرياضة

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