عميد "دراسات إسلامية كفرالشيخ" يستقبل الطالبات بـ5 هدايا (صور)

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قام الدكتور مصطفي مطاوع، عميد كلية الدراسات الإسلامية بنات بمحافظة كفر الشيخ، بإستقبال الطالبات الجدد والقدامي في بداية العام الدراسي الجديد، في تجمع بفناء الكليه مع عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وقام عميد الكلية بإهداء الطالبات 5 هدايا وهم " علم مصر، الورود، الشيكولاته، قلم عليه شعار الكلية، كمامة طبية "، موضحا أنه قد قام بذلك بالتعاون مع جميع العاملين في الكلية لإشهار الطالبات أنهم قريبين منهم ومعهم في أي شئ يحتاجون إليه أو أي شكوي من أي شئ، وأيضا لإزالة الرهبة من قلوب الطالبات الجدد.

وأضاف الدكتور مصطفي مطاوع، أنه سيقوم غدا بعقد لقاء مع الطالبات لتعريفهم بالكلية وأقسامها والرد علي كافة الأسئلة والإستفسارات، لافتا أن هناك إهتمام كبير من جانب الكلية بذوي الإحتياجات الخاصة من الطالبات ولا سيما الكفيفات منهن، حيث تم تخصيص وحدة لهم بها 12 جهاز حاسب ألي لتسهيل الدراسة عليهن، كما تم إعفاء ذوي الإحتياجات الخاصة من كافة المصروفات.

واختتم عميد الكليه حديثه، موجها كلمة للطالبات قائلا:" تبدأون عام جديد أتمني لكم التوفيق ونحن معكم خطوة بخطوة وهدفنا هو إسعادكم وإخراجكم للمجتمع في أحسن صورة، فأنتم في أعرق جامعات العالم وهي جامعة الأزهر".
عميد "دراسات إسلامية كفرالشيخ" يستقبل الطالبات بـ5 هدايا (صور)
عميد "دراسات إسلامية كفرالشيخ" يستقبل الطالبات بـ5 هدايا (صور)
عميد "دراسات إسلامية كفرالشيخ" يستقبل الطالبات بـ5 هدايا (صور)
عميد "دراسات إسلامية كفرالشيخ" يستقبل الطالبات بـ5 هدايا (صور)
عميد "دراسات إسلامية كفرالشيخ" يستقبل الطالبات بـ5 هدايا (صور)
عميد "دراسات إسلامية كفرالشيخ" يستقبل الطالبات بـ5 هدايا (صور)

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