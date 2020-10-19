موعد مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:29 م
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره شاختار الأوكراني، يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام شاختار، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الفريق الملكي.

وكان ريال مدريد قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي من دور الستة عشر، بعد الخروج على يد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد أمام شاختار، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات.

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شاختار ريال مدريد دوري ابطال اوروبا

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