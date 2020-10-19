أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أزمة طاحنة خلال الفترة الماضية وذلك بسبب حارس مرمى الفريق محمد الشناوي والذي بات مُهدد بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا حال وصول القلعة الحمراء للمشهد الختامي.


وكان الأهلي قد وضع قدماً في المباراة النهائية بفوزه على نادي الوداد البيضاوي المغربي بهدفين مقابل لا شيء في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب إستاد مركب محمد الخامس يوم السبت.


وتأتي الأزمة بعد حصول محمد الشناوي على إنذارين خلال مشوار الفريق في البطولة الإفريقية الامر الذي يجعله معرض للغايب عن الموقعة الختامية حال حصوله على بطاقة صفراء أخرى في لقاء الوداد بالإياب.


ويفكر بيتسو موسيماني وجهازه المعاون في حل هذه المشكلة الصعبة حيث تعلو الأصواب المطالبة بالدفع بعلي لطفي في مباراة الإياب إلى أن الجنوب أفريقي يصر على الدفع بالشناوي خاصةً أنه يرى أن الوداد سيأتي للقاهرة ولا يوجد ما يخسره الأمر الذي سيجعله مهاجماً بقوة.

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