برلماني يطالب الإعلام بـ"تحفيز" المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بتوافد المصريين في الخارج بمختلف الدول العربية إلى اللجان الانتخابية والسفارات المصرية للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب 2020، ويأتي ذلك بالتزامن مع فتح أبواب اللجان للتصويت خلال الساعات الأولى الصباحية من اليوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر 2020، والذي من المُقرر أن تستمر حتى غدًا الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر.

وقال "المسعود"، خلال البيان الصادر له، أن أنتخابات مجلس النواب 2020 تجربة ديمقراطية جديدة، كما أن هناك زيادة فى عدد مقاعد المرأة والشباب ونظل بـ 8 مقاعد للمصريين فى الخارج، ويأتي ذلك في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهم، مؤكدًا على أن المشاركة الإيجابية بالانتخابات تمثل دليلًا قاطعًا على مزيد من الشفافية والمصداقية والوضوح لسلامة نتيجة الانتخابات.

وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين سواء في الداخل أو الخارج بالتكاتف والتوافد إلى لجان الانتخابات للغدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا القاتل، كما طالب وسائل الإعلام بمنهج مكثف خلال الفترة المقبلة؛ لتحفيز المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات.

وأشار البرلماني، إلى أن مجلس النواب 2020 سيقوم بأستكمال كافة الأجندات التي قام بها البرلمان السابق 2015، ويأتي ذلك في إطار استكمال تنمية الإصلاح الاقتصادي وتنمية الاستثمار في مصر، مُتابعًا: "على الشعب المصري التكاتف حول نواب مجلس الشعب المُقبلين والوقوف معهم يدًا واحدة للنهوض بالدولة والتصدي لأي اعتداءات خارجية.

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