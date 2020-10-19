10 آلاف و140 قاضٍ للإشراف علي انتخابات النواب

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 71 لسنة 2020، بشأن ندب رؤساء اللجان الفرعية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المقرر لها في الداخل يومي السبت والأحد المقبلين الموافقين 24 و25 أكتوبر.

ونص القرار على أن يتم ندب عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، رؤساء للجان الفرعية التي تجرى فيها عملية انتخابات مجلس النواب لنظامي الفردي والقائمة معًا المقرر لها يومى 24 و25 أكتوبر الجارى بالداخل. 

وفى الحالات التي تقتضى إعادة الانتخابات يكون يومى 23 و24 نوفمبر المقبل. 

ويبلغ عدد القضاة المنتدبين لتولى رئاسة اللجان الفرعية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب نحو 10 الاف 140 قاضيا.

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