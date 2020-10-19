الخارجية تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

دعت وزارة الخارجية، المصريين فى الخارج الذين سبق لهم التسجيل، بالدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم وغدًا 19 و20 أكتوبر 2020 لطبع وملء بطاقتى الاقتراع، والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة، وذلك حتى يتسنى وصول كافة خطابات التصويت إلى البعثات قبل انتهاء عمل المقار الانتخابية فى الخارج مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر سعت 9 مساء.





وجاء ذلك بناءا علي دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2020، وصدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس النواب،





وتتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية بدءً من مساء أمس اجراءات تصويت المصريين فى الخارج، ولم تتلق أى شكاوى من المواطنين، حيث أمكنهم الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات وطبع بطاقة الاقتراع باستخدام أكواد التسجيل السابق ارسالها لكل ناخب قام بعملية التسجيل خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020.





وبناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بعثاتنا فى الخارج بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقى كافة الخطابات عبر البريد حتى يوم 23 أكتوبر 2020 بما يتناسب والتوقيات التى حددتها الهيئة وفقًا للجدول الزمنى والاجرائى لانتخابات مجلس النواب.





كما قامت بعثاتنا فى الخارج بالتنسيق مع وحدة الدعم الفنى التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء التشغيل التجريبى لبرنامج تصويت المصريين للتأكد من نجاح تشغيل البرنامج فى كافة البعثات.



