الخارجية تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
دعت وزارة الخارجية، المصريين فى الخارج الذين سبق لهم التسجيل، بالدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم وغدًا 19 و20 أكتوبر 2020 لطبع وملء بطاقتى الاقتراع، والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة، وذلك حتى يتسنى وصول كافة خطابات التصويت إلى البعثات قبل انتهاء عمل المقار الانتخابية فى الخارج مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر سعت 9 مساء.

وجاء ذلك بناءا علي دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2020، وصدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس النواب، 

وتتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية بدءً من مساء أمس اجراءات تصويت المصريين فى الخارج، ولم تتلق أى شكاوى من المواطنين، حيث أمكنهم الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات وطبع بطاقة الاقتراع باستخدام أكواد التسجيل السابق ارسالها لكل ناخب قام بعملية التسجيل خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020.

وبناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بعثاتنا فى الخارج بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقى كافة الخطابات عبر البريد حتى يوم 23 أكتوبر 2020 بما يتناسب والتوقيات التى حددتها الهيئة وفقًا للجدول الزمنى والاجرائى لانتخابات مجلس النواب.

كما قامت بعثاتنا فى الخارج بالتنسيق مع وحدة الدعم الفنى التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء التشغيل التجريبى لبرنامج تصويت المصريين للتأكد من نجاح تشغيل البرنامج فى كافة البعثات.

هذا، وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب فى دوائر ١٤ محافظة تشمل الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، واسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، واسوان، والبحر الاحمر، والاسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

أخبار تهمك

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ يوم

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ يوم

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ نصف ساعة

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ يوم

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

تعليقات ورد فعل المغاربة على هزيمة الرجاء أمام الزمالك (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ 9 دقائق

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 17 ساعة

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:16 ص

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

11:58 ص

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

01:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»