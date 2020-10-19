روسيا تسجل 15982 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شهدت روسيا، ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 15982 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و415316 إصابة.

 

وسجل المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، 179 وفاة، خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24366 حتى الآن.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع عدد المتعافين خلال الساعات الماضية بواقع 5328 شخصا ليصبح إجمالي الأشخاص الذين تعافوا من المرض مليون و75904 منذ بدء تفشي الوباء.

 

ورصدت روسيا، معدل وفيات ضعيفا مقارنة بباقي البلدان، ورغم أنها تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، والبرازيل، فإنها تحتل المرتبة الـ13 من حيث عدد الوفيات.

 

وأجرت السلطات الصحية في روسيا أكثر من 54.3 ملايين اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء.

 

هذا وتستعد روسيا لبدء عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا، بحلول نهاية الشهر المقبل، بعد إنتاج اللقاح بكميات كبيرة تكون قادرة على تغطية الحاجة المحلية.

 

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