ضبط مطحن يعمل بدون ترخيص في نجع حمادي بقنا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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ضبطت إدارة التموين والتجارة الداخلية بمركز نجع حمادي بقنا مطحنا يعمل بدون ترخيص.

وحررت إدارة التموين، المحضر رقم 4379 جنح أمن دولة طوارئ مركز نجع حمادب ضد صاحب المطحن وذلك لمزاولة نشاط بدون ترخيص.

وحررت المحضر رقم 4375 جنح أمن دولة طوارئ مركز نجع حمادي ضد صاحب صيدلية بيطرية، لعدم وجود فواتير، حيث تم ضبط عدد 12 زجاجة أدوية بيطرية.

كما حررت المحضر رقم 4374 جنح أمن دولة طوارئ مركز نجع حمادي ضد صاحب مطعم، لضبط عدد من زجاجات الزيت دون فواتير.

حرزت المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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