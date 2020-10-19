فيصل الإسلامي : البنك المركزي يوافق علي ضم" فيصل للإستثمار" الي "بنك الإستثمار"

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، عن موافقة البنك المركزي المصري على ضم أسهم مصرف فيصل للاستثمار البحرين إلى بنك الإثمار نتيجة استحواذ بنك الإثمار على مصرف فيصل للاستثمار البحرين

وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه بناء علي ماسبق فقد أصبحت نسبة مساهمة بنك الإثمار في رأس مال المصرف 14.03%.

حقق البنك أرباحاً بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 2.05 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2019.





وحقق البنك إيرادات بلغت 6.89 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل إيرادات بلغت 6.9 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.



