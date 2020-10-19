التعليم تُعلن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، في الفترة من 19 أكتوبر وحتى 26 أكتوبر 2020، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية التعليم والتعليم الفني http:tawzef.emis.gov.eg



وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه بإدراج مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، يكون حصيلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية 16 مدرسة، وأكد مجاهد على أهمية مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث سيتم تطبيق الجانب النظري بهم على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات والجانب العملي من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية لطلاب المدرسة مما يعزز من مهاراتهم وقدراتهم الفنية.



وأضاف، أنه سيتم تشكيل فريق عمل كل مدرسة من العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، وسيتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفنى من العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، أما فيما يتعلق بالوظائف المتخصصة الفنية فستتاح إلى معلمي التعليم الفني فقط.



وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه سيتم عمل مقابلات شخصية لجميع المتقدمين فور غلق باب التقديم؛ وبناء عليه يتم اختيار أعضاء فريق عمل كل مدرسة، وأكمل بصيلة، أنه سيتم توفير العديد من المميزات للمعلمين والإداريين الذين سيتم إختيارهم كنظائرهم من معلمي وإداريي مدارس التكنولوجيا التطبيقية كالتدريب التقني عالي الجودة علي أيدي خبراء، وتوفير بيئة عمل متميزة لهم، بالإضافة إلى حصولهم على حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بجودة الأداء.



للتقديم، يرجى تحديد الوظيفة المراد التقدم إليها وقراءة شروطها والأحكام الموضحة بالتفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http:tawzef.emis.gov.eg.