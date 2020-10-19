"القباج" و"الأنصاري" يتفقدان مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بعد تطويره

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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تفقدت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم بعد تطويره ورفع كفاءته، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذة ايمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وشملت أعمال تطوير المبنى تطبيق الكود المصري ضد أخطار الحريق وفقًا لتقرير الحماية المدنية ومركز البحوث والدراسات الهندسية بكلية الهندسة جامعة الفيوم، فضلا عن أعمال الدهانات والترميم والنجارة والكهرباء للمبنى بشكل كامل التى استمرت لمدة عام كامل، بتكلفة إجمالية بلغت ٣.٦ مليون جنيه.

وقامت كل من "القباج" والانصاري بتفقد عدد من إدارات وأقسام المبنى، للوقوف على آلية العمل بالمديرية في استقبال وإنهاء الإجراءات للحالات الأولى بالرعاية، وكيفية النهوض بمستوى الخدمات، حيث استعرضت ايمان احمد ذكي وكيلة مديرية التضامن بالمحافظة البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة ومن أهمها الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل «2 كفاية»، والذى يتم تنفيذه من خلال 8 جمعيات أهلية.

كما تتابع المديرية تنفيذ برنامج « فرصة »، والذى يهدف إلى توفير فرص عمل للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة،وتم عمل دراسة لاحتياجات المصانع نتج عن هذه الدراسة 200 وظيفة.

وخلال الزيارة التقت وزيرة التضامن الاجتماعي بمجموعة من المواطنين أبناء محافظة الفيوم، ووجهت الوزيرة وكيلة مديرية التضامن بالمحافظة بحل مشاكل المواطنين المتمثلة في تظلمات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وكارت الخدمات المتكاملة، كما وجهت بتوفير عدد من الكراسي المتحركة لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
"القباج" و"الأنصاري" يتفقدان مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بعد تطويره
"القباج" و"الأنصاري" يتفقدان مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بعد تطويره
"القباج" و"الأنصاري" يتفقدان مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بعد تطويره
"القباج" و"الأنصاري" يتفقدان مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بعد تطويره
"القباج" و"الأنصاري" يتفقدان مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بعد تطويره
"القباج" و"الأنصاري" يتفقدان مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بعد تطويره
"القباج" و"الأنصاري" يتفقدان مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بعد تطويره
"القباج" و"الأنصاري" يتفقدان مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بعد تطويره

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