تبدأ بإنشاء حساب.. كل ما تريد معرفته عن المنصة التعليمية الذكية لجامعة القاهرة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء التحول لجامعة ذكية من الجيل الثالث، أطلقت جامعة القاهرة، أكبر منصة تعليمية في العالم، لتضم 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة، ما يعد تحديًا للبرمجيات الدولية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أكبر منصة تعليمية ذكية في العالم تطلقها جامعة القاهرة.

١. أطلقت جامعة القاهرة، أكبر منصة تعليمية ذكية في العالم، للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث فى ضوء نظرية الأمن القومى الشامل.

٢. تتضمن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart Cu تتضمن مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet.

٣. كما تتضمن نظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، وبرنامج كشف الانتحال Plagiarism.

٤. تضم الجامعة أكبر عدد من الطلاب يبلغ نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة، وهو ما يعتبر تحديا للبرمجيات الدولية بهذا العدد الضخم من الطلاب والمقررات الدراسية.

٥. وتضم منصة جامعة القاهرة، نظامًا من أقوى الأنظمة للتعليم الذكى في العالم، وهو عبارة عن نظام جديد للتعلم، أكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة.

٦. كما تقدم تجربة تعليم وتعلم أبسط وأكثر قوة تتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدى LMS.
 
٧. ويمكن للطلاب، إنشاء حساب عبر المنصة، بالدخول على موقع البوابة الإلكترونية للخدمات الطلابية الخاص بالجامعة https:eservices.cu.edu.eg.

٨. يقوم الطالب بالتسجيل على البوابة بالضغط على تسجيل طالب جديد وكتابة الرقم القومي وبياناته الشخصية.

٩. يملء الطالب، البيانات الخاصة به ورفع صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للتحقق من هويته.

١٠. ترسل المنصة، رسالة إلى الطالب بحسابه الخاص، فور الانتهاء من مراجعة البيانات من الكلية.

١١. يستطيع الطالب الدخول، لحسابه الشخصي لمنصة Blackboard على الرابط التالي: https:cu.blackboard.com

وكانت جامعة القاهرة، اليوم، احتفلت بأول تجربة ناجحة بكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى، للتعليم من خلال المنصة التعليمية الذكية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مع بداية العام الدراسى الجديد 2020 2021، طبقا لخطة الجامعة المعلنة فى عام 2017 للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث فى ضوء نظرية الأمن القومى الشامل.

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