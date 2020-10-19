السجن 3 سنوات لثلاث متهمين وبراءة اثنين في إعادة محاكمتهم بـ"محاولة اغتيال السيسي"

أصدرت المحكمة العسكرية، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين بالقضية رقم 148 عسكرية والمعروفه إعلاميا بـ"محاولة اغتيال السيسي".





وجاء الحكم بأسماء المتهمين كالتالي: معاقبة كل من المتهم احمد السيد احمد والمتهم محمود محمد رمضان والمتهم محمد سليمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات وقضت المحكمة ببراءة كل من المتهم فتح الله عبد المولي واحمد عبد الغني احمد.





كانت قد أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة النطق بالحكم على 292 متهما فى القضية رقم 148 عسكرية والمعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال السيسي".





حيث كانت قد عاقبت 32 متهمًا بالسجن المؤبد وعاقبت 29 متهما بالسجن المشدد لمة 15 عاما وعاقبت 36 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبالسجن المشدد لمدة 7 مشدد لمتهم واحد.





كما عاقبت 81 متهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وبالمشدد لمدة 3 سنوات لـ 117 متهمًا.





وقضت ببراءة متهمين اثنين وانقضاء الدعوى القضائية لمتهم واحد للوفاته.





وقررت عدم اختصاصها ولائيا تجاه متهم واحد "حدث".





جاءت واقعة الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد ان كشفت التحقيقات بان التخطيط تم بين خليتين احدهما بالسعودية، لاستهدافه اثناء أداءه مناسك العمرة في مكة المكرمة وكان احد العاملين ببرج الساعة احمد عبد العال بيومي وباسم حسين محمد حسين ومحمود جابر محمود علي عاملين بفندق سويس اوتيل ببرج الساعة بمكة المكرمة.





واعترف المتهم احمد بيومي قائد الخلية الارهابية بالسعودية بتشغيله باقي المتهمين بناء علي طلب سعيد عبد الحافظ احمد عبد الحافظ، وقام برصد الرئيس السيسي، المتهم باسم حسين محمد حسين كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق 34 بالفندق معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم بالفندق اثناء مناسك العمرة.





وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق وتركوا المواد المتفجرة حتي استهدافه في العام المقبل واعترف احد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتي تشغل القوات في الوقت الذى يقوم فيه اعضاء باقي الخلية باستهدافه، كما كشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير نايف واعترف بذلك طبيب الاسنان علي ابراهيم حسن مشيرا الي ان احمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي انهم خططوا لاستهداف الرئيس السيسي والامير نايف وان هناك سيدة تدعي الدكتورة مرفت زوجة احمد بيومي ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات.





واما واقعة محاولة اغتياله عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين "من بين الضباط الملتحين" وقام بها 6 ضباط وطبيب اسنان وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي وافرادها محمد جمال الدين عبد العزيز وخيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي والطبيب علي ابراهيم حسن محمد وتولي قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي واعضائها عصام محمد السيد علي العناني واسلام وسام احمد حسنين وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة ضابط شرطة بالامن المركزي واعترف الاخير بانضمامه لخلية ارهابية تعتنق الافكار التكفيرية قائمة علي تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوي عدم تطبيق الشريعة الاسلامية وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء.