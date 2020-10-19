نادي سيراميكا يرد على أنباء "تفويت" مباراة شبين

رد نادي سيراميكا كيلوباترا على الأنباء المنتشرة حول "تفويت" مباراة الفريق ضد نادي شبين في بطولة دوري الدرجة الثانية المصري.









وكشف هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، حقيقة ما حدث خلال مباراة فريقه أمام جمهورية شبين بختام جولات مجموعته بدوري القسم الثاني.









وقال شعبان خلال حواره لبرنامج الماتش: " ماحدث في مباراة شبين منطقي، دوافع اللاعبين واحدة، كلاهما يريد التعادل فقط، وكانو يخشوا المجازفة للمحافظة على النقطة، ولهذا ظهرت المباراة بهذا الشكل".









وأردف: "حفزت اللاعبين على الفوز ووضعت خطة للفوز بهذه المباراة بفارق أهداف لإنهاء الموسم بشكل يليق بمتصدر المجموعة، ولكن دوافع اللاعبين جعلهتم يكتفوا بغلق المساحات والحفاظ على مراكزهم وعدم التقدم وفتح الملعب، كما فعل المنافس أيضا".









وعن طموح الفريق قال: 'بالنسبة لي صعودي للممتاز إنجاز كبير، أما طموح النادي بالتاكيد مركز جيد، وأرى أن الفريق قادر على المنافسة على المربع الذهبي الموسم المقبل لأن المنظومة الحالية قادرة على ذلك".









أما صعوبات الممتاز قال: "اللعب بالأضواء أسهل من القسم الثاني، النقاط بالممتاز من الممكن تعويضها، أما المنافسة بالمظاليم صعبة ولا تحتمل الخسارة".



