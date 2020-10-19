ليفربول يدعم فان دايك بعد إصابته بالرباط الصليبي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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دعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك قبل جراحة الرباط الصليبي التي تعرض لها خلال مواجهة إيفرتون يوم السبت لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


ونشر الحساب الرسمي للريدز على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة دعم لفان دايك قبل الجراحة التي سيخضع لها خلال الساعات القليلة المُقبلة وكتب " نحن جميعاً معك في كل خطوة من الطريق فيرجيل".


يُذكر أن بعض لاعبي الريدز على رأسهم محمد صلاح والقائد جوردان هندرسون حرصوا على دعم زميلهم في الفريق بعد أن نشروا صوراً له عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

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ليفربول فان ديك الدوري الإنجليزي

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