أيمن رضا يثير الجدل بعد موقفه من يزن السيد

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أثار الممثل السوري ​أيمن رضا​ جدلاً واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد دفاعه عن الممثل السوري ​أيمن زيدان​، وتجاهله الممثل السوري ​يزن السيد​، الذي هاجم سابقاً زيدان وإتهمه بأنه تحكم ب​الدراما السورية​ لسنوات طويلة.



وقال رضا خلال حلوله ضيفاً على برنامج "شو في ما في؟"، الذي يعرض على قناة "عمّان": "مين يزن السيد؟ اذا بدي صرح هيك بدي أسأل مين هادا يزن السيد؟".



وأضاف أن يزن كان في الأصل لاعب كرة قدم. وتابع: "أجا عالمهنة تعليقة فما بحقله يحكي على مخرج أكاديمي له تاريخ ومخرج وممثل".



ورأى رضا أنه يتم التعامل مع يزن بإعتباره شخصية "حلوة ولاعب كرة القدم"، وأنه لا يمتلك الحق في إصدار الأحكام على أي ممثل