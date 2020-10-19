البورصة المصرية تواصل أدائها المتباين بمنتصف التعاملات

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:51 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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واصلت البورصة المصرية حالة التباين بمنتصف جلسة اليوم ، وتراجع المؤشر الرئيسي متأثراً بصفقة على التجارى هبطت به إلى الـ 66.6 جنيه .

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11181.9نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 1968.7 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2890.9 نقطة.


وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال أن يعود  المؤشر الرئيسي لمستوى الـ 11200 نقطة مع دخول السيولة المؤسسية لإعادة الثقة للأفراد بعودة النشاط السبعينى فيما ستتباين الاسهم القائدة و تتبدل الأدوار فيما بينها .

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