مياه قنا: إصلاح محول الكهرباء بمحطة مياه العبادية بنجع حمادي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قامت الإدارة العامة للكهرباء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بإصلاح محول الكهربائي لمحطة مياه العبادية.

وقالت المهندسة فاطمة محمد حسن، مدير إدارة الكهرباء بالشركة، إنه تم عمل إصلاح وصيانة محول محطة العباديه بنجع حمادي أمس وعمل إحلال وتجديد كامل له من تركيب جوانات وعوازل وتغيير زيت وخلافه بالجهود الذاتيه وقد استغرقت عملية الاصلاح من العاشره صباحا وحتى السادسه مساء وتم وضبط الجهود وتشغيلها بكفاءة عالية.

كما يتقدم المهندس محمد جلال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل للمجهول الكبير في إصلاح محول محطة العباديه بمركز نجع حمادي.
مياه قنا: إصلاح محول الكهرباء بمحطة مياه العبادية بنجع حمادي
مياه قنا: إصلاح محول الكهرباء بمحطة مياه العبادية بنجع حمادي
مياه قنا: إصلاح محول الكهرباء بمحطة مياه العبادية بنجع حمادي
مياه قنا: إصلاح محول الكهرباء بمحطة مياه العبادية بنجع حمادي
مياه قنا: إصلاح محول الكهرباء بمحطة مياه العبادية بنجع حمادي
مياه قنا: إصلاح محول الكهرباء بمحطة مياه العبادية بنجع حمادي

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