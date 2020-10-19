مياه قنا: إصلاح محول الكهرباء بمحطة مياه العبادية بنجع حمادي





قامت الإدارة العامة للكهرباء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بإصلاح محول الكهربائي لمحطة مياه العبادية.





وقالت المهندسة فاطمة محمد حسن، مدير إدارة الكهرباء بالشركة، إنه تم عمل إصلاح وصيانة محول محطة العباديه بنجع حمادي أمس وعمل إحلال وتجديد كامل له من تركيب جوانات وعوازل وتغيير زيت وخلافه بالجهود الذاتيه وقد استغرقت عملية الاصلاح من العاشره صباحا وحتى السادسه مساء وتم وضبط الجهود وتشغيلها بكفاءة عالية.



