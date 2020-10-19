هل تحرم إصابة "فان دايك" ليفربول من الدوري الإنجليزي؟

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:00 م
فان دايك
فان دايك
وكالات
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أكد جيمي كاراجر مدافع ليفربول الأسبق أن غياب المدافع فيرجيل فان دايك عن صفوف بطل إنجلترا بعد تعرضه لإصابة في أربطة الركبة، فتح باب الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على مصراعيه، وطالب فريقه السابق بضرورة التعاقد مع مدافع جديد بديلاً للاعب الهولندي المصاب.

 

وسيخضع فان دايك لعملية جراحية لإصلاح الإصابة التي تعرض لها خلال تعادل فريقه 2-2 مع جاره إيفرتون السبت الماضي.

 

وقال كاراجر لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "السؤال الكبير الذي يطرح نفسه الآن هو هل يمكن لليفربول الفوز بلقب الدوري الممتاز بدون فان دايك.. أعتقد أن غياب اللاعب يفتح باب الصراع على اللقب على مصراعيه".

 

وأضاف: "مع بداية الموسم الحالي كنت أشعر أن ليفربول لا يزال الفريق الأقوى، لكن مع غياب فان دايك الذي قد يمتد حتى نهاية الموسم فإن مهمة ليفربول ستصبح أكثر صعوبة".

 

وتابع كاراجر: "على ليفربول دخول سوق الانتقالات في يناير والسبب ليس فقط إصابة فان دايك، فالفريق يعاني ضعفاً في هذه المنطقة على أي حال، بعد أن فقد ديان لوفرين في بداية الموسم، واللاعبون الآخرون في هذه المراكز عرضة للإصابة".

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