وزيرة الهجرة: نرد على استفسارات المصريين بالخارج عن الانتخابات (فيديو)

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن غرفة عمليات الوزارة لمتابعة انتخابات مجلس النواب بدأت عملها منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخاب موعد انعقاد الانتخابات. 

وأشارت "نبيلة"، خلال لقاء خاص المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن المصريين في الخارج كانوا يريدون معرفة تفاصيل العملية الانتخابية، حيث كانت الغرفة تمد المصريين في الخارج بكل المعلومات والبيانات من خلال الخط الساخن والموقع الإليكتروني.

وأكدت أنهم يعملون على الرد على كافة استفسارات المصريين في الخارج، لافتة إلى أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة يقومون بتوعية المصريين بالخارج بكافة تفاصيل العملية الانتخابية. 

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز القرارات التي أصدرتها الهيئة العليا للانتخابات بشأن انتخابات مجلس النواب بالساعات الأخيرة:

- القرار الأول بشأن ندب رؤساء اللجان الفرعية فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المقرر لها فى الداخل يومى 24 و25 أكتوبر الموافقين السبت والأحد المقبلين، حيث تم تخصيص 10 آلاف و140 قاضيا رؤساء للجان فى المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان.

- جددت الهيئة قيد مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية للإشراف على الانتخابات وهى: مؤسسة العدل لحقوق الانسان، الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بسوهاج، جمعية المنتزه للتنمية والثقافة بالإسكندرية.

- تم تقييد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية وهى: المؤسسة المصرية للتنمية وحقوق الانسان بالاسماعيلية، مؤسسة اللواء عصام الدين أبو العزايم، المؤسسة الدبلوماسية لسفراء السلام حول العالم، جمعية شباب لجيل للتنمية والمساندة، جمعية الوحدة العربية، جمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب.

- تم تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالدول المختلفة والبالغ عددها 140 لجنة فى 124 دولة.

- أعلنت ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب، على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الثالثة مساءً حتى الرابعة مساءً ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

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